Малиновский — о проблеме с грыжей: Конечно, нужно делать операцию

Один из лидеров Аталанты перенесет операцию после Евро-2020.

Руслан Малиновский

Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал о своей проблеме с грыжей, которая по его словам потребует хирургического вмешательства после предстоящего Евро-2020.

"Конечно, нужно делать операцию. Нужно потерпеть этот отрезок, а после чемпионата Европы заняться этим. Оно никуда не делось, во многих моментах это не дает играть на полную и постоянно играть с дискомфортом и болевыми ощущениями не так легко", — сказал Малиновский в интервью YouTube-канала BurBuzz.

В минувшем сезоне Малиновский провел 43 поединка, в которых забил 10 голов и отдал 12 ассистов, что дало ему статус лучшего ассистента Серии А.

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