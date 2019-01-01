Евро-2020: Представление команд группы D

Football.ua проводит анализ шансов на успех для участников четвертого квартета.

Цикл материалов Football.ua, посвященный обзору-команд участниц грядущего чемпионата Евро-2020 продолжается представителями квартета D, в котором мы вновь можем увидеть явного фаворита на выход в плей-офф, но и ему все равно придется как следует "зарубиться" в извечном противостоянии, которое выходит далеко за рамки футбольного мира.

Англия

Англичане в который раз будут заходить на международный форум в статусе одного из претендентов на победу, однако наученные горьким опытом предыдущих подобных замашек фанаты уже и не знают, как им расценивать шансы своей сборной на итоговый успех. Впрочем, хотя бы в рамках нового формата проведения турнира англичане не пытались перетянуть на себя большинство поединков.

Путь на Евро

Подопечные Гарета Саутгейта пробивались на чемпионат Европы-2020 сквозь отборочный секстет A, в котором сумели опередить Чехию (да, своего будущего соперника по основному раунду) на внушительные шесть очков, но при этом именно чехи были единственными, кто сумел обыграть англичан за ту кампанию.

После этого, сборная "трех львов" отправилась покорять группу в дивизионе А Лиги наций УЕФА, однако уже на полпути была избита Бельгией и Данией, оказавшись по итогу на третьей позиции. Исландию, с ее нулем в графе набранные очки, было сложно подвинуть с последней строчки.

Затем, уже в марте 2021-го года, Англия начала свой путь на чемпионат мира-2022 с бескомпромиссных побед в достаточно слабой, относительно британского представителя, группы, где лишь Польша и Венгрия теоретически имеют шансы составить конкуренцию команде Саутгейта. А поскольку "репрезентация" уже была однажды обыграна, но и конкуренция в секстете постепенно сходит на нет.

Достижения

У англичан всегда было достаточно высококлассных футболистов в составе национальной сборной, однако на количество наград в музее это практически не влияло. Лишь немногие из футбольных болельщиков в данной стране сохранили персональные воспоминания о триумфе на домашнем чемпионате мира-1966, а что касается Евро, то и тут родные стены пришли на помощь ради итогового третьего места в 1996-м. Также, Англия сумела уже с первой попытки участия на чемпионатах Европы взять "бронзу" в 1968-м, а три последних форума неизменно завершала на четвертой позиции. Аналогии с лондонским Арсеналом тут попросту не избежать.

Состав

В рамках подготовки к Евро-2020 защитник Трент Александер Арнольд получил травму в матче против сборной Австрии, в результате чего он выпал из обоймы Гарета Саутгейта. Вместо него в заявку был включен молодой защитник Брайтона Бен Уайт.

Расширенная заявка сборной Англии из 33-х футболистов выглядит следующим образом:

Вратари: Дин Хендерсон (Манчестер Юнайтед), Сэм Джонстон (Вест Бромвич), Джордан Пикфорд (Эвертон);

Защитники: Бен Чилвелл, Рис Джеймс (оба — Челси), Конор Коади (Вулверхэмптон), Гарри Магуайр, Люк Шоу (оба — Манчестер Юнайтед), Тайрон Мингс (Астон Вилла), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба — Манчестер Сити), Киран Триппьер (Атлетико), Бен Уайт (Брайтон-энд-Хоув);

Полузащитники: Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд), Джордан Хендерсон (Ливерпуль), Мейсон Маунт (Челси), Кэлвин Филлипс (Лидс), Деклан Райс (Вест Хэм);

Нападающие: Доминик Калверт-Льюин (Эвертон), Фил Фоден, Рахим Стерлинг (оба — Манчестер Сити), Джек Грилиш (Астон Вилла), Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед), Гарри Кейн (Тоттенхэм), Букайо Сака (Арсенал), Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд).

Тренер

Наставник англичан уже успел отметить свой юбилей в прошлом году, однако в его тренерской карьере все еще не было громких побед. Гарет Саутгейт руководит командой с ноября 2016-го года, и уже точно можно сказать, что английский специалист обрел гармонию со своим коллективом. Другое дело, что очередной звездный набор футболистов не может прийти к весомым результатам, хотя и играет под руководством данного наставника, можно сказать, вполне удачно — 2,13 очков в среднем за матч на отрезке из 48-и поединков.

История матчей против сборной Украины

Наша сборная имеет не самые радужные воспоминания от встречи с англичанами. Чего стоит тот самый матч под присмотром бригады арбитров во главе с Виктором Кашаи на домашнем для нас Евро-2012! За семь проведенных игр, мы побеждали лишь однажды — в тогда еще Днепропетровске, в 2009-м, за счет гола Сергея Назаренко. Относительно свежи в памяти две ничьих в квалификации на чемпионат мира-2014, а вот более ранние три поражения (два из которых — в товарищеских матчах) вспоминать как-то не хочется.

Хорватия

Хорваты громко заявили о себе, добравшись до финала чемпионата мира-2018, где уступили Франции (2:4), но затем у команды Златко Далича можно было выделить только удачно проведенную квалификацию на предстоящий турнир, поэтому называть их претендентами на победу в группе можно будет только с уж очень большой натяжкой.

Путь на Евро

"Клетчатые" попали в достаточно интересную отборочную группу, в которой также были две соседние с Украиной страны: Словакия и Венгрия, однако которые в итоге оказались опережены подопечными Златко Далича и сборной Уэльса. Исходя из того, что максимальный разрыв в итоге между командами из этой четверки оказался равен пяти очкам, то можно сделать вывод, что борьба в квинтете (Азербайджан набрал всего один балл) получилась достаточно напряженной.

А вот кампания в дивизионе А Лиги наций УЕФА у Хорватии затем совершенно не получилась. Команду Далича "догнала" хорошо знакомая ей Франция, к которой также присоединились Португалия и Швеция. В этом гремучем коктейле хорваты смогли только не пропустить вперед себя скандинавского представителя.

Во время мартовских матчей квалификации на чемпионат мира-2022 "клетчатые" сумели сделать заявку на лидерство в своей группе, даже несмотря на стартовое поражение от Словении (0:1). Главным конкурентом Хорватии в той кампании видятся Россия и Словакия, поэтому уже в рамках осенней кампании мы сможем увидеть реальные шансы этой сборной на выход на мундиаль.

Достижения

Хорватия имела достаточно сильный кадровый подбор исполнителей в момент тяжелого выхода из состава Югославии, поэтому практически сходу сумела зацепиться за "бронзовые" медали чемпионата мира-1998 во Франции, что удалось превзойти только на уже упомянутом выше мундиале-2018.

С чемпионатами Европы у "клетчатых" история выглядит уже не такой успешной. В сводном рейтинге, выше пятой строчки команда никогда в своей истории не поднималась — подобное произошло с ней на полях Австрии и Швейцарии в 2008-м.

Состав

Итоговая заявка сборной Хорватии из 26-и футболистов выглядит следующим образом:

Вратари: Доминик Ливакович (Динамо Загреб), Ловре Калинич (Хайдук), Симон Слуга (Лутон);

Защитники: Шиме Врсалько (Атлетико), Борна Баришич (Рейнджерс), Дуе Чалета-Цар (Олимпик), Деян Ловрен (Зенит), Йосип Юранович (Легия), Домагой Вида (Бешикташ), Йошко Гвардиол (РБ Лейпциг), Домагой Брадарич (Лилль), Миле Шкорич (Осиек);

Полузащитники: Матео Ковачич (Челси), Лука Модрич (Реал), Марцело Брозович (Интер), Милан Бадель (Дженоа), Никола Влашич (ЦСКА Москва), Марио Пашалич (Аталанта), Иван Перишич (Интер), Йосип Брекало (Вольфсбург), Мислав Оршич, Лука Иванушец (оба — Динамо Загреб);

Нападающие: Анте Ребич (Милан), Бруно Петкович (Динамо Загреб), Анте Будимир (Осасуна), Андрей Крамарич (Хоффенхайм).

Тренер

54-летний Златко Далич руководит национальной сборной с октября 2017-го года, поэтому можно считать, что наибольший футбольный успех в истории независимости страны принадлежит именно его тренерскому гению. При этом, совокупные результаты "клетчатых" под его руководством не идут в сравнение с отношениями англичан и Саутгейта — 1,76 очков в среднем за матч на отрезке в 41 поединок.

История матчей против сборной Украины

"Сине-желтые" чуть чаще встречались с хорватами, чем с англичанами, однако успехи имели примерно такие же. За девять проведенных встреч, Украина праздновала успех лишь однажды — во время квалификации на чемпионат Европы-1996. При этом, Хорватия обыгрывала нас уже пять раз, и всякий раз эти поражения были достаточно болезненными.

Шотландия

Почти четверть века "тартановой армии" не было на международных форумах, но теперь они вернулись, и достаточно основательно рассчитывают на успех в международной кампании. В крайнем случае, ради их матча против англичан на Уэмбли и стоило собирать этот квартет.

Путь на Евро

Шотландия на чемпионат Европы-2020 добиралась окольными путями, не сумев составить конкуренцию в своем отборочном секстете бельгийцам и россиянам. Коллективу Стива Кларка отчасти повезло, что в этот раз впервые дополнительно проводился добор команд, занявших третью позицию, а после матчей против Израиля (1:0) и Сербии (2:1), Шотландии удалось-таки пробиться на международный форум.

Между основной частью и плей-офф квалификации, шотландцы углубились в противостояния в рамках дивизиона B Лиги наций УЕФА, где не сумели повыситься в классе, уступив всего два очка своему будущему сопернику по группе — Чехии.

С квалификацией на чемпионат мира-2020 у "тартановой армии" дела, вроде бы, тоже обстоят неплохо, однако с таким стартом от Дании (3 победы с общим счетом 14:0), сложно поверить, что кто-то сумеет, кроме нее, занять первую строчку в этой группе.

Достижения

Граничным этапом, куда удавалось пробиться Шотландии на международных форумах, были групповые раунды чемпионатов мира (1954, 1958, 1974-1990 и 1998) и чемпионатов Европы (1992, 1996). В остальных случаях, команда либо не проходила квалификацию, либо вообще не принимала участие в отборе.

Состав

Итоговая заявка сборной Шотландии из 26-и футболистов выглядит следующим образом:

Вратари: Крейг Гордон (Хартс), Дэвид Маршалл (Дерби Каунти), Джон Маклафлин (Рейнджерс);

Защитники: Лиам Купер (Лидс), Деклан Галлахер, Стивен О'Доннелл (Мазервелл), Грант Хэнли (Норвич), Джек Хендри, Грег Тейлор (оба — Селтик), Скотт Маккенна (Ноттингем Форест), Нейтан Паттерсон (Рейнджерс), Энди Робертсон (Ливерпуль), Киран Тирни (Арсенал);

Полузащитники: Стюарт Армстронг (Саутгемптон), Райан Кристи, Дэвид Тернбулл, Каллум Макгрегор (все — Селтик), Джон Флек (Шеффилд Юнайтед), Билли Гилмор (Челси), Джон Макгинн (Астон Вилла), Скотт Мактоминей (Манчестер Юнайтед);

Нападающие: Че Адамс (Саутгемптон), Линдон Дайкс (Куинз Парк Рейнджрс), Джеймс Форрест (Селтик), Райан Фрейзер (Ньюкасл), Кевин Нисбет (Хиберниан).

Тренер

Руководит шотландцами 57-летний Стивен Кларк, который работает с командой с марта 2019-го года. Сборная за этот период показывала достаточно успешные, как для себя образца последних лет, результаты (1,74 очка в среднем за игру в 19 матчах), поэтому фанаты возлагают определенные надежды на этого наставника.

История матчей против сборной Украины

История противостояний Украины и Шотландии на уровне национальных сборных сосредоточена вокруг квалификации на чемпионат Европы-2008, где мы обменялись победами (2:0 — домашний успех, 1:3 — гостевое). В конечном итоге, мы в той кампании серьезно отстали не только от Италии и Франции, но и от самих шотландцев.

Чехия

Сборная Чехии не выглядит конкурентом для Хорватии и Англии в борьбе за первую строчку, но списывать со счетом эти команду точно не стоит, так как мартовские поединки в ее исполнении были очень даже многообещающими.

Путь на Евро

Коллектив Ярослава Шилгавы имеет уникальный опыт, по сравнению с остальными участниками квартета, так как встречалась в двух предыдущих кампаниях с Англией и Шотландии, не без успехов сумев им противостоять в очных дуэлях.

Сборная "трех львов" обогнала чехов именно в процессе отбора на чемпионат Европы-2020, в то время как Шотландии уже не так повезло в рамках Лиги наций УЕФА.

При этом, "народная команда" сумела себя зарекомендовать с лучшей стороны во время старта отбора на чемпионат мира-2022, в условиях конкуренции с Бельгией и Уэльсом, поэтому едет на грядущий форум с желанием стать грозой авторитетов.

Достижения

В статусе независимого государства, Чехия лишь однажды выхода в финальную часть чемпионата мира — в 2006-м году, однако в рамках европейского первенства не пропускала ни одного розыгрыша. Наивысшее достижение на Евро для этой страны — финал 1996-го года, после чего максимально близко чехи приближались к повторению данного результата лишь в 2004-м, но остановились в полуфинале.

Состав

Итоговая заявка сборной Чехии из 26-и футболистов выглядит следующим образом:

Вратари: Томаш Вацлик (Севилья), Иржи Павленка (Вердер), Алеш Мандоус (Оломоуц);

Защитники: Владимир Цоуфал (Вест Хэм), Павел Кадержабек (Хоффенхайм), Ондржей Челустка (Спарта Прага), Томаш Калас (Бристоль Сити), Давид Зима (Славия Прага), Ян Боржил (Славия Прага), Алеш Матею (Брешиа), Якуб Брабец (Виктория Пльзень);

Полузащитники: Лукаш Масопуст, Томаш Голеш, Петр Шевчик, Адам Гложек (все — Славия Прага), Владимир Дарида (Герта Берлин), Томаш Соучек (Вест Хэм), Антонин Барак (Верона), Алекс Крал (Спартак Москва), Якуб Янкто (Сампдория), Якуб Пешек, Михал Садилек (все — Слован Либерец);

Нападающие: Патрик Шик (Байер), Михал Крменчик (ПАОК), Матей Выдра (Бернли), Томаш Пекгарт (Легия).

Тренер

59-летний специалист Ярослав Шилгава ведет главную команду своей страны, начиная от отборочного раунда на Евро-2020, поэтому можно смело утверждать, что все результаты, которых на данный момент добилась Чехия за последние несколько лет, стали возможными благодаря именно этому наставнику, который еще не покидал пределы своей страны в рамках тренерской карьеры.

История матчей против сборной Украины

Единственной командой, с которой у "сине-желтых" есть положительная статистика выступлений, является именно Чехия. Мы дважды сумели обыграть тогда еще "свежую" команду Шилгавы в рамках дивизиона B Лиги наций УЕФА (2:1 и 1:0), а единственный болезненный удар от соперников пришелся на товарищеский поединок в 2011-м году (0:4). Кроме того, был один ничейный исход контрольного матча сразу после чемпионата Европы-2012 (0:0).

Расписание матчей в группе

1-й тур

13 июня, 16:00, Англия — Хорватия / Лондон (Англия), Уэмбли

14 июня, 16:00, Шотландия — Чехия / Глазго (Шотландия), Хэмпден Парк

2-й тур

18 июня, 16:00, Хорватия — Чехия / Глазго (Шотландия), Хэмпден Парк

18 июня, 22:00, Англия — Шотландия / Лондон (Англия), Уэмбли

3-й тур

22 июня, 22:00, Чехия — Англия / Лондон (Англия), Уэмбли

22 июня, 22:00, Хорватия — Шотландия / Глазго (Шотландия), Хэмпден Парк