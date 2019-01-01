Кто должен быть исключён из заявки сборной Украины?

Сегодня национальная команда должна объявить окончательный список на Евро-2020.

Андрей Шевченко, УАФ

Сегодня станет известна окончательная заявка сборной Украины на предстоящий чемпионат Европы-2020.

В окончательном списке футболистов на предстоящий турнир будет присутствовать 26 игроков, а в расширенном списке главного тренера Андрея Шевченко находится 32 футболиста.

Из первоначального расширенного списка уже вылетело несколько человек, а именно пять полузащитников — Владимир Шепелев, Александр Андриевский, Виталий Буяльский, Евгений Коноплянка и Виктор Коваленко.

Список игроков, присутствующих на сборах национальной команды:

Вратари: Георгий Бущан ( Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба — Шахтер), Андрей Лунин (Реал, Испания).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Денис Попов (все — Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все — Шахтер), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все — Шахтер), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все — Динамо), Артем Бондаренко (Мариуполь), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Роман Безус (Гент, Бельгия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия).

Нападающие: Артем Довбик (Днепр-1), Артем Беседин (Динамо), Роман Яремчук (Гент, Бельгия).

Кто же не попадет в финальную заявку на Евро-2020 и будет ждать следующего шанса в национальной команде.

Прогноз от Football.ua: Андрей Лунин, Александр Сирота, Виктор Корниенко, Георгий Судаков, Богдан Леднев и Богдан Михайличенко.

А какие ваши прогнозы — кого стоит исключить из списка национальной команды перед Евро-2020?

Оставляйте свои комментарии — нам интересно мнение каждого, кому небезразлична судьба подопечных Андрея Шевченко.