Гринвуд не примет участие на Евро-2020
Молодой англичанин пропустит долгожданный турнир.
Мэйсон Гринвуд, getty images
Нападающий Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд пропустит Евро-2020, об этом сообщает официальный Twitter сборной Англии.
Форвард манкунианцев не сыграет за сборную Англии в связи с травмой.
19-летний игрок был в предварительном составе англичан.
В минувшем сезоне Гринвуд принял участие в 31 матче в рамках АПЛ, в котором отметился 7 голами.
Ранее Гринвуд побил рекорд Уэйна Руни по голам в АПЛ к 20 годам.
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