Матч Украина — Северная Ирландия обслужит поляк Шимон Марциняк
Стала известна бригада арбитров на предстоящий поединок команды Андрея Шевченко.
Стала известна судейская бригада, которая обслужит товарищескую встречу между сборными Украины и Северной Ирландии. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Судейскую бригаду возглавит 40-летний поляк Шимон Марциняк, ассистентами которого станут его соотечественники Павел Сокольницкий и Томаш Листкевич. Четвертым арбитром назначен украинец Виталий Романов.
Матч Украина — Северная Ирландия состоится в четверг, 3 июня в Днепре. Стартовый свисток — в 21.45 по киевскому времени.
Это будет вторая игра для подопечных Андрея Шевченко в рамках подготовки к Евро-2020. В первом матче "сине-желтые" расписали мировую с Бахрейном (1:1).
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