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Матч Украина — Северная Ирландия обслужит поляк Шимон Марциняк

Стала известна бригада арбитров на предстоящий поединок команды Андрея Шевченко.

Шимон Марциняк, Getty Images
Шимон Марциняк, Getty Images

Стала известна судейская бригада, которая обслужит товарищескую встречу между сборными Украины и Северной Ирландии. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Судейскую бригаду возглавит 40-летний поляк Шимон Марциняк, ассистентами которого станут его соотечественники Павел Сокольницкий и Томаш Листкевич. Четвертым арбитром назначен украинец Виталий Романов.

Матч Украина — Северная Ирландия состоится в четверг, 3 июня в Днепре. Стартовый свисток — в 21.45 по киевскому времени.

Это будет вторая игра для подопечных Андрея Шевченко в рамках подготовки к Евро-2020. В первом матче "сине-желтые" расписали мировую с Бахрейном (1:1).

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Дания ДАН 0 0 0 0 0 0 0
Россия РОС 0 0 0 0 0 0 0
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