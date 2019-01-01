Сборная Кипра назвала состав на товарищеский матч с Украиной
Товарищеская игра пройдет 7 июня в Харькове на ОСК Металлист.
Сборная Кипра объявила состав на товарищеский поединок против национальной команды Украины. Об этом сообщает официальный сайт Кипрской федерации футбола.
В распоряжении главного тренера сборной Кипра находятся 23 игрока, которые были вызваны на товарищеские матчи против Венгрии (4 июня) и Украины (7 июня).
Состав сборной Кипра
Вратари: Михаил Неофитос (Олимпиакос), Константинос Панаги (Омония), Андреас Параскевас (Докса Катокопиас).
Защитники: Николас Иоанну (Арис, Греция), Андреас Каро (Маритиму, Португалия), Константинос Лайфис (Стандард, Бельгия), Томас Иоанну (АЕК), Андреас Панайоту (Пафос), Константинос Сотериу, Парис Псалтис, Андреу Стелиос (все — Олимпиакос), Яннис Кусулос (Омония).
Полузащитники: Григорис Кастанос (Фрозиноне, Италия), Александр Гогич (Хайберниан, Шотландия), Андреас Авраам (АЕЛ), Костакас Артиматас, Димитрис Христофи (оба — Анортосис), Яннис Питтас, Хараламбос Кириаку (оба — Аполлон), Лоизос Лоизу, Фотис Папулис (оба — Омония).
Нападающие: Мариос Элиа (Этникос), Панайотис Захариу (Пафос).
Напомним, поединок Украина — Кипр пройдет 7 июня в Харькове на стадионе ОСК Металлист. Начало матча — 19:00.
Комментарии
11:06:2021
12:06:2021
13:06:2021
14:06:2021
16:06:2021
17:06:2021
18:06:2021
19:06:2021