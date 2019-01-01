Собослаи пропустит Евро-2020 из-за травмы

Лидер сборной Венгрии остался не у дел из-за повреждения.

Доминик Собослаи, Getty Images

Полузащитник Лейпцига Доминик Собослаи не сможет помочь сборной Венгрии на предстоящем Евро-2020 из-за травмы. Об этом сообщает Reuters.

20-летний хавбек "быков" получил травму в конце прошлого года, когда выступал за австрийский Зальцбург, после чего перебрался в немецкую Бундеслигу.

Футболист продолжал восстановление и надеялся сыграть на предстоящем турнире, но оптимистические прогнозы не оправдались.

Напомним, на Евро-2020 сборная Венгрии сыграет против Португалии, Франции и Германии.

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