Собослаи пропустит Евро-2020 из-за травмы
Лидер сборной Венгрии остался не у дел из-за повреждения.
Полузащитник Лейпцига Доминик Собослаи не сможет помочь сборной Венгрии на предстоящем Евро-2020 из-за травмы. Об этом сообщает Reuters.
20-летний хавбек "быков" получил травму в конце прошлого года, когда выступал за австрийский Зальцбург, после чего перебрался в немецкую Бундеслигу.
Футболист продолжал восстановление и надеялся сыграть на предстоящем турнире, но оптимистические прогнозы не оправдались.
Напомним, на Евро-2020 сборная Венгрии сыграет против Португалии, Франции и Германии.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.
Комментарии
11:06:2021
12:06:2021
13:06:2021
14:06:2021
16:06:2021
17:06:2021
18:06:2021
19:06:2021