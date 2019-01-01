Сборная Англии объявила заявку на Евро-2020
Стал известен список игроков, который отправится на турнир.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт и его тренерский штаб определились со списком игроков, которые поедут на Евро-2020.
Вратари: Дин Хендерсон, Сэм Джонстон, Джордан Пикфорд.
Защитники: Трент Александер-Арнольд, Бен Чилуэлл, Конор Коуди, Харри Магуайр, Рис Джеймс, Тайрон Мингс, Люк Шоу, Джон Стоунз, Киран Триппьер, Кайл Уокер.
Полузащитники: Джуд Беллинггем, Джордан Хендермон, Мейсон Маунт, Деклан Райс, Калвин Филлипс, Фил Фоден, Джек Грилиш.
Нападающие: Доминик Кальверт-Льюин, Харри Кейн, Маркус Рашфорд, Букайо Сака, Джейдон Санчо, Рахим Стерлинг.
Отметим, что Евро-2020 стартует 11 июня и заканчивается ровно через месяц. Сборная Англии попала в одну группу с Хорватией, Шотландией и Чехией.
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