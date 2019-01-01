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Силлессен исключен из заявки сборной Нидерландов на Евро-2020

Команда де Бура осталась без основного вратаря.

Яспер Силлессен, Getty Images
Яспер Силлессен, Getty Images

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур принял решение исключить вратаря Яспера Силлессена из заявки команды на Евро-2020.

"Я сообщил Ясперу, что он не едет на Евро. Начну с того, что это было для него сильным ударом. Но мне пришлось пойти на этот шаг.

Он пропустил важную часть подготовки. Мы не знаем, сколько времени потребуется, чтобы он снова стал на 100 процентов здоровым.

Я не хочу рисковать в этом отношении. Чемпионат Европы уже совсем близок, и я хочу определенности, как бы хорошо я ни думал о Яспере", — сказал де Бур.

Напомним, стаж ворот сдал положительный тест на COVID-19 накануне.

Отметим, что первый матч группового этапа Евро-2020 между Украиной и Нидерландами состоится 13 июня в 22:00 по киевскому времени.

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Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 0 0 0 0 0 0 0
Дания ДАН 0 0 0 0 0 0 0
Россия РОС 0 0 0 0 0 0 0
Финляндия ФИН 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 0 0 0 0 0 0 0
Нидерланды НИД 0 0 0 0 0 0 0
Северная Македония МАК 0 0 0 0 0 0 0
Украина УКР 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
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Шотландия ШОТ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Испания ИСП 0 0 0 0 0 0 0
Польша ПОЛ 0 0 0 0 0 0 0
Словакия СВК 0 0 0 0 0 0 0
Швеция ШВЕ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Венгрия ВЕН 0 0 0 0 0 0 0
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