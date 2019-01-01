С Судаковым, но без Лунина: Сборная Украины огласила заявку на Евро-2020
Стал известен список игроков, которые отправятся на турнир.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился со списком футболистов, которые отправятся на Евро-2020.
В данном списке оказалось 26 игроков. Отметим отсутствие Артема Бондаренко, Андрея Лунина, Александра Сироты, Богдана Леднева и Богдана Михайличенко.
Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.
Защитники: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик, Денис Попов, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко.
Полузащитники: Георгий Судаков, Тарас Степаненко, Марлос, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Макаренко, Александр Зинченко, Роман Безус, Александр Зубков.
Нападающие: Роман Яремчук, Артем Беседин, Артем Довбик.
Напомним, Евро-2020 стартует 11 июня и завершится 11 июля. В группе сборной Украины также Австрия, Нидерланды и Северная Македония.
Первый матч подопечные Андреяя Шевченко проведут против Нидерландов 13 июня.
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