Польша и Россия сыграли вничью
Команды обменялись голами в первой половине игры.
Сборная Польши в рамках товарищеского поединка играла против россиян. Матч завершился ничейным результатом.
Поляки открыли счет усилиями Шверчка в самом дебюте встречи, но Караваев довольно быстро смог восстановить паритет.
Польша — Россия 1:1
Голы: Шверчок, 4 — Караваев, 21
Отметим, что правый защитник Динамо Киев Томаш Кендзера провел на поле 56 минут и результативными действиями не отметился.
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