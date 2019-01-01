Италия огласила заявку на Евро-2020

Тренерский штаб в последний момент пригласил юного форварда.

Джакомо Распадори, Getty Images

Первый день летнего сезона 2021-го был дедлайном для наставников национальных команд в плане необходимости подать заявку из, как максимум, 26-и футболистов, которые уже в скором времени начнут свои выступления на чемпионате Европы-2020.

Так, тренерский штаб сборной Италии был одним из последних, кто решал проблемы своего кадрового потенциала, но в конечном итоге Роберто Манчини сделал следующий выбор:

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма (Милан), Алекс Мерет (Неаполь), Сальваторе Сиригу (Турин);

Защитники: Франческо Ачерби (Лацио), Алессандро Бастони (Интер), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (все — Ювентус), Джованни ди Лоренцо (Неаполь), Эмерсон Палмьери (Челси), Алессандро Флоренци (Пари Сен-Жермен), Леонардо Спинаццола (Рим), Рафаэль Толой (Аталанта);

Полузащитники: Николо Барелла (Интер), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба — Рома), Жоржиньо (Челси), Мануэль Локателли (Сассуоло), Стефано Сенси (Интер), Марко Верратти (Пари Сен-Жермен);

Нападающие: Андреа Белотти (Торино), Доменико Берарди, Джакомо Распадори (оба — Сассуоло), Федерико Бернардески, Федерико Кьеза (оба — Ювентус), Чиро Иммобиле (Лацио), Лоренцо Инсинье (Неаполь).

Стоит отметить, что в последний момент из расширенной заявки были исключены Маттео Политано (Наполи), Джанлука Манчини (Рома) и Маттео Пессина (Аталанта), а добавлен — нападающий Сассуоло Джакомо Распадори, который прибыл из состава молодежной сборной.

Италия на чемпионате Европы-2020 сыграет в одной группе с Турцией, Швейцарией и Уэльсом, начав свой путь с матча-открытия турнира против команды Шенола Гюнеша 11 июня, в 22:00 по киевскому времени.