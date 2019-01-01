Турция огласила заявку на Евро-2020
Шенол Гюнеш в последний момент исключил двух футболистов.
Следом за остальными национальными командами, сборная Турции огласила свою заявку на грядущий чемпионат Европы-2020.
Тренерский штаб Шенола Гюнеша провел большой объем аналитической работы во время заключительных сборов перед международным форумом, и в итоге был вынужден огорчить двух из 28-и футболистов, которые до последнего входили в состав расширенной заявки команды: Эфеджан Караджа (Аланьяспор) и Махмута Текдемира (Истанбул Башакшехир).
Итоговая заявка сборной Турции на Евро-2020:
Вратари: Алтай Байындыр (Фенербахче), Мерт Гюнок (Истанбул Башакшехир), Угурджан Чакыр (Трабзонспор)
Защитники: Зеки Челик (Лилль), Чаглар Сеюнджю (Лестер), Каан Айхан, Мерт Мюлдюр (оба — Сассуоло), Мерих Демирал (Ювентус), Озан Кабак (Ливерпуль), Рыдван Йылмаз (Бешикташ), Умут Мераш (Гавр);
Полузащитники: Юсуф Языджы (Лилль), Дорукхан Токез (Бешикташ), Ирфан Кахведжи, Озан Туфан (оба — Фенербахче), Окай Йокушлу (Вест Бромвич), Оркун Кекчю (Фейеноорд), Тайлан Антальялы (Галатасарай), Хакан Чалханоглу (Милан);
Нападающие: Бурак Йылмаз (Лилль), Дженгиз Юндер (Лестер), Энес Унал (Хетафе), Абдюлкадир Эмюр (Трабзонспор), Керем Актюркоглу, Халил Дервишоглу (оба — Галатасарай), Кенан Караман (Фортуна Дюссельдорф).
Турция на чемпионате Европы-2020 сыграет в одной группе с Италией, Швейцарией и Уэльсом, начав свой путь с матча-открытия турнира против команды Роберто Манчини 11 июня, в 22:00 по киевскому времени.
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