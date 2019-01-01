Саутгейт — о заявке на Евро-2020: Повезло, что у нас есть и опытные, и молодые футболисты

Наставник "Трех львов" рассказал о выборе футболистов на предстоящий турнир.

Гарет Саутгейт, getty images

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал решение включить в заявку на Евро-2020 четыре правых защитника.

"Мы думали над этим на протяжение всей недели. У нас есть четыре футболиста, которые иногда играют на позиции правого защитника в своих клубах и они вошли в число 26 лучших английских футболистов. Именно поэтому они в составе.

Если бы у меня была возможность взять на Евро пять или шесть правых защитников, то я сделал бы это. Мы едем на турнир, чтобы провести там девять матчей. У нас уже сейчас есть вопросы по состоянию здоровья некоторых футболистов. Мы должны иметь возможность адаптироваться.

Нам нужны хорошие игроки, профессионалы. Повезло, что у нас есть и опытные, и молодые футболисты, которые способны сыграть на Евро", – сказал специалист.

Напомним, что в окончательную заявку национальной сборной Англии вошли Киран Триппьер (Атлетико), Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль), Кайл Уокер (Манчестер Сити) и Рис Джеймс (Челси).