Игроки сборной Испании отказались брать номер Серхио Рамоса на Евро-2020

Футболисты проявили максимальное уважение к своему партнеру по команде.

Фабиан Руис подбадривает Серхио Рамоса (справа), Getty Images

Итоговый вид заявки на чемпионат Европы-2020 со стороны сборной Испании породил достаточно горячие обсуждения, так как в ней не нашлось места ни для одного футболиста мадридского Реала, в том числе — Серхио Рамоса, для которого предстоящий форум имеет все шансы стать последним в международной карьере.

Впрочем, партнеры по "Фурии Роха" поддержали своего опытного товарища достаточно интересным способом.

В момент оглашения номеров, которые будут нанесены на футболки футболистов сборной Испании на полях Евро-2020, стало очевидно, что ни один из вызванных игроков не стал брать 15-й номер Серхио Рамоса, под которым он появлялся во время матчей своей национальной команды.

Стала возможной такая акция со стороны футболистов благодаря тому, что главный тренер испанцев Луис Энрике включил в окончательную заявку лишь 24-х из 26 доступных исполнителей.

Сам же испанский специалист уже объяснял причины своего решения об отсутствии вызовов для футболистов Реала.

Отметим, что на данный момент Серхио Рамос сыграл 180 матчей за национальную команду, забив в них 23 мяча и отдав семь голевых передач.