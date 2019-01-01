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Шотландским болельщикам рекомендовали не ехать на матч против Англии, если у них нет билетов

Организаторы поединка опасаются возможных конфликтов.

Getty Images
Getty Images

Возвращение Шотландии на международный форум впервые с чемпионата мира-1998, а также удачный жребий, который свел их в одну группу чемпионата Евро-2020 вместе с Англией, автоматически образовало чуть ли не главную интригу всего группового раунда грядущего турнира.

Поскольку матч будет проходить в Лондоне, в присутствии болельщиков на трибунах Уэмбли, то организаторам поединка пришлось пойти на непопулярный шаг, и попросить у фанатов "тартановой армии" совершать поездку в столицу Великобритании только в том случае, если у них есть билеты на игру или безопасное место для просмотра поединка в телетрансляции.

На трибуны Уэмбли будут допущены 21500 болельщиков, а 2600 человек из их числа — непосредственно фанаты гостевой команды, которой была выделена специальная квота.

При этом, ключевая для шотландских фанатов историческая локация в Лондоне для совместного просмотра поединка — Трафальгарская площадь — будет закрыта для посещения неорганизованной толпой, так как на ней возводят специальную социально-дистанцированную фан-зону для зрителей Евро-2020.

Мэру Лондона, Садику Хану, по этому поводу даже пришлось выступить с заявлением для гостей столицы: "Мне нравится атмосфера, которую шотландские болельщики привносят на крупные футбольные турниры.

Однако, сегодня я призываю всех болельщиков приезжать в Лондон только в том случае, если у вас есть билет на матч или если вы нашли безопасное место для его просмотра в соответствии с рекомендациями по защите от COVID-19.

Мы все пережили так много за последние 15 месяцев, и, хотя я знаю, что все хотят хорошо провести время во время Евро, жизненно важно, чтобы мы убедились, что соревнования безопасны и проходят в атмосфере, которая всем нам понравится".

Его также поддержал исполнительный директор Шотландской футбольной ассоциации Ян Максвелл: "Мы просим всех болельщиков не ехать в Лондон на матч против Англии, если у них нет билета на эту игру".

Стоит напомнить, что Шотландия и Англия встретятся между собой 18 июня, в рамках второго тура группового этапа.

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