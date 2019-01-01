Пресс-конференция Шевченко перед матчем с Северной Ирландией

Предлагаем вашему вниманию видео-трансляцию данного мероприятия.

Андрей Шевченко, УАФ

Сегодня, 2 июня, состоится пресс-конференция главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко накануне товарищеского поединка против Северной Ирландии в рамках подготовки "сине-желтых" к Евро-2020.

Следите за видеотрансляцией предматчевой пресс-конференции на нашем сайте. Начало в 17:30 по киевскому времени.

Напомним, матч Украина — Северная Ирландия состоится в четверг, 3 июня, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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