Ярмоленко: Хочу доказать себе и Шевченко, что могу быть полезен сборной

Вингер Вест Хэма сильно мотивирован проявить себя в ближайших товарищеских матчах.

Андрей Ярмоленко, УАФ

Полузащитник Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал подготовку национальной команды к ближайшему матчу против Северной Ирландии, а также Евро-2020.

"В первую очередь, мы должны думать о своей игре, о качестве, о тех тактических моментах, о которых нас попросил тренерский штаб. Второе — последние результаты команды не те, которых нам бы хотелось. Мы играем дома, на своей территории и мы в любом случае должны играть только на победу, товарищеская это игра или нет. Ту игру на Евро-2016 мы уже забыли, проехали и сейчас наша задача хорошо подготовиться на Евро-2020 через контрольные матчи. Но в этих играх также важен результат.

Игровые нагрузки в сборной? Конечно, я соскучился за игрой. Была травма, долго не играл. Для футболиста одно дело тренироваться, другое – играть. Поэтому мне нужна игровая практика, мне нужно играть и набирать форму. Думаю, после этих матчей будет хорошая информация для тренерского штаба, посмотреть в каком я состоянии, готов ли играть на Евро. Для меня это огромная мотивация сыграть эти две товарищеские игры, потому что я хочу доказать в первую очередь себе, что я готов, что я могу быть полезен сборной, что я достоин быть здесь. То же самое хочу доказать Андрею Николаевичу. Я мотивирован как никогда.

Встреча с главой комитета этики и честной игры? Такие встречи происходят практически перед каждым сезоном. Нас просто предупреждают, что профессиональные спортсмены не имеют права участвовать в ставках. Ничего особенного, просто напомнили правила. Рассказали, что нам можно делать, а что нельзя. Полезно провели время, получили информацию и работаем дальше", – сказал Ярмоленко на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч Украина — Северная Ирландия состоится завтра, 3 июня, в 21:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.