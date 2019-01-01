Главный тренер Северной Ирландии: Мы хотим побеждать вне зависимости от того, с кем играем

Иан Бараклоу поделился своими мыслями перед спаррингом против сборной Украины.

Иан Бараклоу, сайт Ирландской футбольной ассоциации

Главный тренер сборной Северной Ирландии Иан Бараклоу прокомментировал предстоящий товарищеский поединок против национальной команды Украины, которая продолжает подготовку к Евро-2020.

"Я хочу привить своим футболистам правильную культуру. Мы усердно тренируемся и вне зависимости от того, с кем играем – всегда хотим побеждать.

В последнее время, к сожалению, у нас это не получалось. Да, мы обыграли Мальту, но этот соперник не показатель. Игра против сборной Украины будет значительно важнее", — приводит слова Бараклоу ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, матч Украина — Северная Ирландия состоится завтра, 3 июня, в 21:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.