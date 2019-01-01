Главный тренер Северной Ирландии: Мы хотим побеждать вне зависимости от того, с кем играем
Иан Бараклоу поделился своими мыслями перед спаррингом против сборной Украины.
Главный тренер сборной Северной Ирландии Иан Бараклоу прокомментировал предстоящий товарищеский поединок против национальной команды Украины, которая продолжает подготовку к Евро-2020.
"Я хочу привить своим футболистам правильную культуру. Мы усердно тренируемся и вне зависимости от того, с кем играем – всегда хотим побеждать.
В последнее время, к сожалению, у нас это не получалось. Да, мы обыграли Мальту, но этот соперник не показатель. Игра против сборной Украины будет значительно важнее", — приводит слова Бараклоу ТК Футбол 1/2/3.
Напомним, матч Украина — Северная Ирландия состоится завтра, 3 июня, в 21:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.
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