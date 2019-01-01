Витсель рискует пропустить Евро-2020

Футболист из-за травмы рискует пропустить турнир.

Аксель Витсель, Getty Images

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о ситуации с травмированными игроками.

Наставник рассказал, что под вопросом на участие в турнире находятся Кевин Де Брюйне и Аксель Витсель.

"По Де Брюйне рано что-то говорить. Не знаю... Я ожидаю, что он будет готов е турниру. Может быть он пропустит первый матч, может быть больше. Неизвестно, когда он возобновится.

Что касается Витселя, то у него также травма. Аксель не сыграет в двух товарищеских матчах. Про него ничего не могу сказать", — сказал Мартинес в интервью RBFA.

Отметим, что в группе сборной Бельгии на Евро-2020 также Дания, Финляндия и Россия. Свой первый матч бельгийцы сыграют против России 12 июня.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.