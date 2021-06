Льорис в 100-й раз вывел сборную Франции на поле в качестве капитана

Французский голкипер дебютировал в составе сборной в ноябре 2018 года.

Вратарь Тоттенхэма и сборной Франции Уго Льорис установил новый личный рекорд в составе национальной команды. Об этом сообщает пресс-служба сборной Франции.

34-летний голкипер в 100-й раз вывел национальную команду на поле в качестве капитана. Это произошло в товарищеском матче между сборными Франции и Уэльса. Всего на счету Уго 124 поединка в составе сборной Франции.

Hugo Lloris captains Les Bleus for the 100th time in tonight's game against Wales, in his 124th appearance 🔥 #FiersdetreBleuspic.twitter.com/QsS6A87VQ1