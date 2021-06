Бензема не смог забить с пенальти в первом матче за Францию за 5 лет и 7 месяцев

Для французского форварда этой третий нереализованный пенальти в карьере.

Сборная Франции в товарищеском поединке накануне Евро-2020 смогла одержать уверенную победу над Уэльсом со счетом 3:0.

В этой встрече принял участие нападающий мадридского Реала Карим Бензема, для которого это был первый матч за национальную команду за последние пять лет и семь месяцев.

33-летний форвард "сливочных" вышел на поле с первых минут, но на 27-й минуте не смог реализовать пенальти. Для него это третий нереализованный одиннадцатиметровый удар и все они были в футболке национальной команды.

Benzema misses the penalty in his international return 😮 pic.twitter.com/lVfX32HVoM