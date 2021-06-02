Бензема не смог забить с пенальти в первом матче за Францию за 5 лет и 7 месяцев
Для французского форварда этой третий нереализованный пенальти в карьере.
Сборная Франции в товарищеском поединке накануне Евро-2020 смогла одержать уверенную победу над Уэльсом со счетом 3:0.
В этой встрече принял участие нападающий мадридского Реала Карим Бензема, для которого это был первый матч за национальную команду за последние пять лет и семь месяцев.
33-летний форвард "сливочных" вышел на поле с первых минут, но на 27-й минуте не смог реализовать пенальти. Для него это третий нереализованный одиннадцатиметровый удар и все они были в футболке национальной команды.
Benzema misses the penalty in his international return 😮 pic.twitter.com/lVfX32HVoM— ESPN FC (@ESPNFC) June 2, 2021
Также отметим, что перерыв в пять лет и семь месяцев — самый длинный для сборной Франции со времен Роже Скотти. У него перерыв длился пять лет и 11 месяцев.
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