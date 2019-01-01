Сенси пропустит Евро-2020 из-за травмы

Хавбека миланского Интера заменит полузащитник Аталанты.

Маттео Пессина, Getty Images

Полузащитник миланского Интера Стефано Сенси не сможет помочь сборной Италии на предстоящем Евро-2020 из-за травмы. Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, у 25-летнего итальянца мышечная травма, которую он получил на тренировке. Из-за этого он не только пропустит встречу с Чехией (4 июня), но и пропустит Евро-2020.

Вместо Сенси в расположение национальной команды прибудет одноклубник Руслана Малиновского по Аталанте — Маттео Пессина.

В минувшем сезоне Пессина провел 40 поединков, в которых забил четыре мяча и отдал два ассиста.

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