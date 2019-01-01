Северная Македония разгромила Казахстан

Соперники сборной Украины в разных турнирах встретились между собой.

Северная Македония - Казахстан, getty images

Сборная Северной Македонии в рамках товарищеского поединка встречалась с Казахстаном и добилась разгромной победы со счетом 4:0.

Отметим, что с Северной Македонией сборной Украины предстоит сыграть на чемпионате Европы, а с казахами украинцы соперничают в отборе на чемпионат мира.

Северная Македония — Казахстан 4:0

Голы: Алиоски, 35, Тричковски, 57, Ристовски, 74, Чурлинов, 76

Напомним, что в ближайшем матче сборная Украины сыграет против Кипра. Встреча состоится в понедельник, седьмого июня. Начало игры — в 19:00 по киевскому времени.