Цыганков, Соболь и Тымчик вернулись в общую группу
Сборная Украины провела тренировку в полном составе.
Виктор Цыганков (по центру), фото УАФ
Сборная Украины продолжает подготовку к грядущему чемпионату Европы и провела очередное тренировочное занятие.
Андрей Шевченко смог рассчитывать на всех футболистов. Сегодня в расположение сборной прибыл Александр Зинченко, а Виктор Цыганков, Эдуард Соболь и Александр Тымчик приступили к тренировкам в общей группе.
Напомним, матч Украина — Кипр состоится в понедельник, седьмого июня. Начало игры — в 19:00 по киевскому времени.
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