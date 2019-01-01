Судаков: Был очень сильно удивлен, что попал в заявку сборной Украины на Евро-2020

Форвард "горняков" поделился своими эмоциями после попадания в число 26 игроков на Евро-2020.

Георгий Судаков, УАФ

Нападающий донецкого Шахтера Георгий Судаков прокомментировал попадание в заявку сборной Украины на предстоящий чемпионат Европы-2020.

"Конечно, был очень сильно удивлен, что попал в заявку сборной Украины на Евро-2020. Много было разговоров и многие не считали это справедливым, не хочу это комментировать. Пусть люди решают – справедливо это или нет, я просто выхожу и работаю, получаю игровою время, стараюсь получать удовольствие от игры.

Понятно, что никто не верил, все думали, что я поеду домой. Я за счет своего труда и работы попал в заявку. Я даже не мог подумать, что меня могут вызвать в расширенный список, а не то, чтобы играть на чемпионате Европы, но жизнь меняется очень резко и не всегда успеваешь понять, что происходит, но за счет тяжелого труда получается", — приводит слова Судакова ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, что 7 июня, в понедельник, подопечные Андрея Шевченко проведут свой заключительный спарринг перед Евро-2020. Украина встретится с Кипром в Харькове. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.