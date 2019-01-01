Зубков: Готовимся к Евро-2020 с позитивными эмоциями

Футболист рассказал о подготовке к турниру.

Александр Зубков, УАФ

Вингер сборной Украины Александр Зубков прокомментировал свой дебютный гол за национальную команду и рассказал о подготовке к Евро-2020.

"Это был хороший гол после прекрасной передачи Александра Караваева. После игры просто переполняли эмоции, поэтому нахожусь в прекрасном расположении духа и готовлюсь дальше к чемпионату Европы.

Первый тайм с Северной Ирландией провели в хорошем темпе, а вот во втором немного подсели из-за недавних нагрузок. Сейчас тренировочный процесс проходит немного в восстановительном режиме.

Впереди у нас товарищеский матч с Кипром. Вся команда понимает важность этой игры. Готовимся к Евро с позитивными эмоциями", — сказал Зубков.

Дебютный гол Александра Зубкова за сборную Украины можно смотреть на Football.ua.