Де Брюйне перенес операцию
Бельгийскому полузащитнику потребовалось хирургическое вмешательство.
Кевин Де Брюйне, getty images
Кевин Де Брюйне получил травму глазницы в финальном поединке Лиги чемпионов против Челси из-за столкновения с Антонио Рюдигером.
Как рассказал главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес в интервью BBC, полузащитник перенес маленькую операцию, которая, впрочем, не предусматривает длительного восстановления.
Специалист также отметил, что Кевин Де Брюйне приступит к тренировкам с национальной командой с понедельника.
Напомним, что сборная Бельгии сыграет в одной группе с Данией, Финляндией и Россией.
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