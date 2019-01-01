Гол Соломона помог Израилю обыграть Черногорию, Швеция справилась с Арменией
Завершились два товарищеских поединка.
Манор Соломон, getty images
В рамках контрольного матча сборная Израиля гостила у Черногории и добилась победы со счетом 3:1 — команды выдали зрелищный второй тайм.
Голом отметился полузащитник Шахтера Манор Соломон, забив в середине второй половины игры.
Черногория — Израиль 1:3
Голы: Бечирай, 81 — Захави, 67, Соломон, 69, Кинда, 90+1
Швеция, в свою очередь, принимала Армению и выиграла со счетом 3:1. Отметим, что гости выступали без Генриха Мхитаряна.
Швеция — Армения 3:1
Голы: Форсберг, 16, Даниелсон, 34, Берг, 85 — Бичакчян, 64
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