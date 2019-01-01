Швеция — Армения 3:1 Видео голов и обзор матча
Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Эмиль Форсберг, getty images
Швеция принимала Армению на своем поле в рамках контрольного поединка и добилась победы со счетом 3:1.
Шведы отметились двумя голами в первой половине игры, а уже во втором тайме обменялись точными ударами с соперником.
Обзор матча:
Швеция — Армения 3:1
Голы: Форсберг, 16, Даниелсон, 34, Берг, 85 — Бичакчян, 64
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