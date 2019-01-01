Коке — о сборной Испании: Мне кажется, мы можем стать чемпионами Европы
Хавбек "красной фурии" находится в предвкушении долгожданного турнира.
Коке, getty images
Полузащитник Атлетико и сборной Испании Коке поделился мыслями о шансах своей национальной команды на победу на Евро-2020.
"Для меня большая честь достичь отметки в 50 матчей за сборную. Надеюсь, что я еще много раз сыграю за команду.
Уверен, что на Евро мы сотворим что-то прекрасное. Мне кажется, мы можем стать чемпионами Европы", – сказал футболист.
Ранее Коке подвел итог успешного сезона на внутренней арене для его команды.
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