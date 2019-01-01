Коке — о сборной Испании: Мне кажется, мы можем стать чемпионами Европы

Хавбек "красной фурии" находится в предвкушении долгожданного турнира.

Коке, getty images

Полузащитник Атлетико и сборной Испании Коке поделился мыслями о шансах своей национальной команды на победу на Евро-2020.

"Для меня большая честь достичь отметки в 50 матчей за сборную. Надеюсь, что я еще много раз сыграю за команду.

Уверен, что на Евро мы сотворим что-то прекрасное. Мне кажется, мы можем стать чемпионами Европы", – сказал футболист.

Ранее Коке подвел итог успешного сезона на внутренней арене для его команды.