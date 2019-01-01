Роналду — Рабио: Сборная Франции очень сильна, но берегитесь Португалии
Французский хавбек рассказал о беседе с португальцем.
Адриен Рабио (слева) и Криштиану Роналду, getty images
Полузащитник сборной Франции Адриен Рабио прокомментировал разговор с партнером по Ювентусу и форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду.
"Мы поговорили незадолго до их матча. Он сказал мне, что у нас (сборной Франции — ред.) очень сильная команда, о сборной Франции много говорили в раздевалке Ювентуса.
Но кроме этого он сказал: "Берегитесь нас", – сказал хавбек "бьянконери" для Get French Football News.
Национальные команды Франции и Португалии находятся в одной группе Евро-2020. Между собой команды сыграют 23 июня.
Ранее Адриен Рабио вспомнил, как в 2019 году переходил в Ювентус.
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