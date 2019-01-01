Шевченко: На Евро-2020 нужно ехать со спокойной душой, думая о том, что мы сделали все возможное

Специалист подвел итоги прошедшего сбора.

Андрей Шевченко, УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал сбор национальной команды и высказался о предстоящем матче против Кипра.

"Все что мы запланировали на сборе — прошло так, как нужно. Завтра контрольная игра, которой мы завершаем сбор. Дальше едем в Румынию, где будем готовиться на первый матч.

Состав в матче с Кипром будет экспериментальным. У нас есть ряд футболистов, которые были травмированы. Это подготовка, но она не является контрольным тестом. Наша задача — подготовить ребят.

Зависимость любой команды от лидеров всегда будет. Мы пытаемся делать ротацию, приглашаем молодежь. Это все для конкуренции. Лидеры должны себя чувствовать уверенно. Не будет конкуренции — не будет роста".

"У меня есть ответственность перед украинскими болельщиками. Будучи игроком у меня всегда была ответственность. Как у тренера тем более. Команда делает все, чтобы удачно выступить. Мы хорошо готовимся. Главное — ехать со спокойной душой, думая о том, что мы сделали все возможное.

К каждому матчу мы готовимся по-своему. Рассматриваем разные системы, посвящаем работу нашим действиям на поле, изучаем соперника, делаем тактику. Знаем, как нам играть лучше. Все, что мы делаем — повседневная жизненная рутина, которую нужно соблюдать".

Также специалист рассказал об "особенном" стиле футбола сборной Украины.

"Эти две недели мы много времени уделяли тактике. Для тренера не хватаем всегда времени. В Румынии уже будет тщательно разбирать стандартные положения.

У нас есть свой стиль. Это структурная игра команды. Нет проблемы, что нас читают и узнают. Это импонирует. Рисунок нашей игры отличает нас от всех".

"У Зинченко все хорошо, он мотивирован. В связи с тем, что у Соболя была проблема, я оставил ребят после подачи заявки. Они являются кандидатами на Евро-2020. Есть разные ситуации — травмы, COVID-19. Мы должны быть аккуратными, оставили ребят и они тренируются с нами", — рассказал Шевченко.

Напомним, товарищеский матч Украина — Кипр состоится седьмого июня в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция игры.