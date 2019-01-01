Малиновский: Важно подойти в лучших кондициях к первой игре против Нидерландов
Футболист рассказал о своей физической готовности к Евро-2020.
Руслан Малиновский, УАФ
Полузащитник сборной Украины и Аталанты Руслан Малиновский прокомментировал задачи команды на ближайший спарринг против Кипра и рассказал о моральном состоянии Александра Зинченко.
"По поводу моей формы? Я себя хорошо чувствую. Главная задача сборов — выиграть, показать результат. Важно подойти в лучших кондициях к первой игре против Нидерландов. Я чувствую себя физически хорошо.
Зинченко? У него было пару неприятных дней. В сборную он приехал с хорошим настроением, тренируется".
"Я не особо люблю всей этой публичности. Выучил итальянский. С итальянскими тренерами я общаюсь на итальянском. Но ребятам не подсказываю. Андрей Николаевич подсказывает сам", — рассказал Малиновский.
Напомним, товарищеский матч Украина — Кипр состоится седьмого июня в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция игры.
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