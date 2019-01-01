Малиновский: Важно подойти в лучших кондициях к первой игре против Нидерландов

Футболист рассказал о своей физической готовности к Евро-2020.

Руслан Малиновский, УАФ

Полузащитник сборной Украины и Аталанты Руслан Малиновский прокомментировал задачи команды на ближайший спарринг против Кипра и рассказал о моральном состоянии Александра Зинченко.

"По поводу моей формы? Я себя хорошо чувствую. Главная задача сборов — выиграть, показать результат. Важно подойти в лучших кондициях к первой игре против Нидерландов. Я чувствую себя физически хорошо.

Зинченко? У него было пару неприятных дней. В сборную он приехал с хорошим настроением, тренируется".

"Я не особо люблю всей этой публичности. Выучил итальянский. С итальянскими тренерами я общаюсь на итальянском. Но ребятам не подсказываю. Андрей Николаевич подсказывает сам ", — рассказал Малиновский.