11 Июн
22:00
Турция
ТУР
Италия
ИТА
12 Июн
16:00
Уэльс
УЭЛ
Швейцария
ШВЦ
12 Июн
19:00
Дания
ДАН
Финляндия
ФИН
12 Июн
22:00
Бельгия
БЛГ
Россия
РОС
13 Июн
16:00
Англия
АНГ
Хорватия
ХОР
13 Июн
19:00
Австрия
АВС
Северная Македония
МАК
13 Июн
22:00
Нидерланды
НИД
Украина
УКР
14 Июн
16:00
Шотландия
ШОТ
Чехия
ЧЕХ
14 Июн
19:00
Польша
ПОЛ
Словакия
СВК
14 Июн
22:00
Испания
ИСП
Швеция
ШВЕ
15 Июн
19:00
Венгрия
ВЕН
Португалия
ПОР
15 Июн
22:00
Франция
ФРА
Германия
ГЕР
16 Июн
16:00
Финляндия
ФИН
Россия
РОС
16 Июн
19:00
Турция
ТУР
Уэльс
УЭЛ
16 Июн
22:00
Италия
ИТА
Швейцария
ШВЦ
17 Июн
16:00
Украина
УКР
Северная Македония
МАК
17 Июн
19:00
Дания
ДАН
Бельгия
БЛГ
17 Июн
22:00
Нидерланды
НИД
Австрия
АВС
18 Июн
16:00
Швеция
ШВЕ
Словакия
СВК
18 Июн
19:00
Хорватия
ХОР
Чехия
ЧЕХ
18 Июн
22:00
Англия
АНГ
Шотландия
ШОТ
19 Июн
16:00
Венгрия
ВЕН
Франция
ФРА
19 Июн
19:00
Португалия
ПОР
Германия
ГЕР
19 Июн
22:00
Испания
ИСП
Польша
ПОЛ
20 Июн
19:00
Швейцария
ШВЦ
Турция
ТУР
20 Июн
19:00
Италия
ИТА
Уэльс
УЭЛ
21 Июн
19:00
Украина
УКР
Австрия
АВС
21 Июн
19:00
Северная Македония
МАК
Нидерланды
НИД
21 Июн
22:00
Россия
РОС
Дания
ДАН
21 Июн
22:00
Финляндия
ФИН
Бельгия
БЛГ
22 Июн
22:00
Чехия
ЧЕХ
Англия
АНГ
22 Июн
22:00
Хорватия
ХОР
Шотландия
ШОТ
23 Июн
19:00
Швеция
ШВЕ
Польша
ПОЛ
23 Июн
19:00
Словакия
СВК
Испания
ИСП
23 Июн
22:00
Португалия
ПОР
Франция
ФРА
23 Июн
22:00
Германия
ГЕР
Венгрия
ВЕН

Украина может стать темной лошадкой на Евро — The Athletic

Авторитетное издание высоко оценило нашу национальную команду.

Соболь и Степаненко против Сане, getty images
Соболь и Степаненко против Сане, getty images

Издание The Athletic представило материал, в котором разобрало положение дел в каждой из команд на Евро.

Источник отметил, что сборная Украины может стать темной лошадкой приближающегося чемпионата Европы.

Предлагаем вашему вниманию мнение о нашей национальной команде:

"Украина

Средний возраст: 26,0 (4 самая молодая команда)

Среднее количество матчей за сборную: 24,4 (17 место)

"У Украины в среднем молодой состав, многие из футболистов играют за киевское Динамо или донецкий Шахтер. Интересный факт: Анатолий Трубин — самый молодой вратарь турнира, ему всего 19 лет.

Конечно, имя, которое будет выделяться многими, — это Александр Зинченко из Манчестер Сити, который, скорее всего, будет играть в полузащите, а не левого защитника, как мы привыкли видеть его в своем клубе. У него будет опытная связка, с Русланом Малиновским на пике карьеры после хорошего сезона в Аталанте и Тарасом Степаненко, который может похвастаться 60 играми в матчах за сборную — третьим по количеству матчей в команде.

Обратите внимание на захватывающих молодых звездочек — Виктора Цыганкова и Николая Шапаренко, которые будут надеяться оказать влияние на игру команды на своем первом взрослом турнире, только что выиграв чемпионский титул с Динамо.

Этим летом Украина может стать темной лошадкой".

Напомним, Евро-2020 стартует 11 июня и завершится 11 июля. Сборная Украины сыграет первый матч на турнире 13 июня против Нидерландов.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 0 0 0 0 0 0 0
Турция ТУР 0 0 0 0 0 0 0
Уэльс УЭЛ 0 0 0 0 0 0 0
Швейцария ШВЦ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 0 0 0 0 0 0 0
Дания ДАН 0 0 0 0 0 0 0
Россия РОС 0 0 0 0 0 0 0
Финляндия ФИН 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 0 0 0 0 0 0 0
Нидерланды НИД 0 0 0 0 0 0 0
Северная Македония МАК 0 0 0 0 0 0 0
Украина УКР 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 0 0 0 0 0 0 0
Хорватия ХОР 0 0 0 0 0 0 0
Чехия ЧЕХ 0 0 0 0 0 0 0
Шотландия ШОТ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Испания ИСП 0 0 0 0 0 0 0
Польша ПОЛ 0 0 0 0 0 0 0
Словакия СВК 0 0 0 0 0 0 0
Швеция ШВЕ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Венгрия ВЕН 0 0 0 0 0 0 0
Германия ГЕР 0 0 0 0 0 0 0
Португалия ПОР 0 0 0 0 0 0 0
Франция ФРА 0 0 0 0 0 0 0