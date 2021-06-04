Украина может стать темной лошадкой на Евро — The Athletic

Авторитетное издание высоко оценило нашу национальную команду.

Соболь и Степаненко против Сане, getty images

Издание The Athletic представило материал, в котором разобрало положение дел в каждой из команд на Евро.

Источник отметил, что сборная Украины может стать темной лошадкой приближающегося чемпионата Европы.

Предлагаем вашему вниманию мнение о нашей национальной команде:

"Украина

Средний возраст: 26,0 (4 самая молодая команда)

Среднее количество матчей за сборную: 24,4 (17 место)

"У Украины в среднем молодой состав, многие из футболистов играют за киевское Динамо или донецкий Шахтер. Интересный факт: Анатолий Трубин — самый молодой вратарь турнира, ему всего 19 лет.

Конечно, имя, которое будет выделяться многими, — это Александр Зинченко из Манчестер Сити, который, скорее всего, будет играть в полузащите, а не левого защитника, как мы привыкли видеть его в своем клубе. У него будет опытная связка, с Русланом Малиновским на пике карьеры после хорошего сезона в Аталанте и Тарасом Степаненко, который может похвастаться 60 играми в матчах за сборную — третьим по количеству матчей в команде.

Обратите внимание на захватывающих молодых звездочек — Виктора Цыганкова и Николая Шапаренко, которые будут надеяться оказать влияние на игру команды на своем первом взрослом турнире, только что выиграв чемпионский титул с Динамо.

Этим летом Украина может стать темной лошадкой".

Напомним, Евро-2020 стартует 11 июня и завершится 11 июля. Сборная Украины сыграет первый матч на турнире 13 июня против Нидерландов.