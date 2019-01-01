Сборная Нидерландов сыграла последний спарринг перед Евро-2020. В соперниках была национальная команда Грузии.
Подопечные Де Бура отправили в ворота соперника три безответных мяча усилиями Депая, Вегхорста и Гравенберха.
Обзор матча:
Нидерланды – Грузия 3:0
Голы: Депай, 10 (с пенальти), Вегхорст, 55, Гравенберх, 76
Нидерланды: Стекеленбург – Дюмфрис, Тимбер (Бергейс, 77), Де Врей, Блинд (Аке, 46), Вейндал (Ван Анхольт, 73) – Де Рон, Вейналдум (Классен, 66), Ф. Де Йонг (Гравенберх, 66) – Вегхорст (Мален, 66), Депай
Грузия: Лория – Хочолава (Джигаури, 66), Кашия, Двали – Какабадзе, Абурджания (Даушвили, 78), Гвилия (Квеквескири, 78), Гиорбелидзе – Лобжанидзе (Давиташвили, 46), Зивзивадзе (Микотадзе, 66), Китеишвили (Кухианидзе, 88)
Предупреждения: Какабадзе (45+1), Кашия (79)