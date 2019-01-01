Англия — Румыния 1:0 Видео гола и обзор матча
Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Англия - Румыния, getty images
Сборная Англии в рамках товарищеского поединка принимала на своем поле Румынию и добилась минимальной победы.
Единственный гол во встрече забил нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд, реализовав одиннадцатиметровый удар.
Обзор матча:
Англия - Румыния 1:0
Гол: Рашфорд, 68
На 78 минуте Джордан Хендерсон нереализовал пенальти.
Комментарии
Загрузка...
11:06:2021
12:06:2021
13:06:2021
14:06:2021
16:06:2021
17:06:2021
18:06:2021
19:06:2021