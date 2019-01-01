Бельгия — Хорватия 1:0 Видео гола и обзор матча
Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Сборная Бельгии в рамках товарищеского поединка играла против Хорватии и добилась победы с минимальным счетом.
Единственный гол во встрече забил нападающий Интера Ромелу Лукаку — форвард отметился в конце первого тайма.
Обзор матча:
Бельгия - Хорватия 1:0
Гол: Лукаку 38
Бельгия: Куртуа — Алдервейрелд, Денаер, Вертонген (Вермален 46) — Кастань, Тилеманс, Дендонкер (Эден Азар 81), Шадли (Торган Азар 71) — Мертнес (Ванакен 68), Лукаку, Карраско (Доку 81)
Хорватия: Ливакович — Врсалько, Вида, Чалета-Царь, Баришич (Гвардиол 46) — Брозович — Модрич (Пашалич 61), Ковачич (Влашич 62) — Ребич (Крамарич 62), Петкович (Брекало 70), Перишич (Оршич 80)
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