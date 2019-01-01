Стало известно, кто заменит Александер-Арнольда в заявке сборной Англии на Евро-2020

На континентальное первенство поедет защитник Брайтона.

Бен Уайт, getty images

Правый защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд получил травму бедра в товарищеском матче против Австрии (1:0). Это повреждение вывело его из строя на полтора месяца, а значит, что сборной Англии на Евро он не поможет.

Авторитетное издание The Athletic сообщает, что место Трента в сборной "трех львов" займет центральный защитник Брайтона Бен Уайт.

Бен ранее попадал в расширенную заявку сборной и присутствовал с командой на сборах.

Отметим, что на освободившееся место также претендовали полузащитники Джеймс Уорд-Праус (Саутгемптон) и Джесси Лингард (Манчестер Юнайтед).

Буквально через несколько минут после публикации новости эту информацию подтвердил официальный твиттер сборной Англии.