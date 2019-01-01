Сборная Испании вакцинируется перед Евро-2020

Правительство Испании одобрило идею для национальной команды.

Игроки сборной Испании, twitter.com

Правительство Испании одобрило идею о вакцинации национальной команды накануне Евро-2020, сообщает COPE.

По информации источника, первоначально правительство было против, но затем решение было пересмотрено. В связи с этим, процедура вакцинации начнется с завтрашнего дня — 8 июня.

Также отметим, что накануне коронавирус подхватил полузащитник сборной Серхио Бускетс, из-за чего национальная команда была вынуждена отправиться на карантин.

Напомним, на предстоящем Евро-2020 сборная Испании сыграет в группе Е против Швеции, Польши и Словакии. Первая ига будет со шведами — она намечена на 14 июня.

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