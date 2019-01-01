Германия поиздевалась над Латвией, Фареры не заметили Лихтенштейн
Завершились три товарищеских поединка.
Радость немцев, getty images
В рамках контрольного поединка сборная Германии играла против Латвии и добилась разгромной победы со счетом 7:1.
Германия — Латвия 7:1
Голы: Госенс, 19, Гюндоган, 21, Мюллер, 27, Озольс, 39 (в свои ворота), Гнабри, 45, Вернер, 50, Сане, 76 — Савельевс, 75
Фарерские острова, в свою очередь, последовали примеру немцев и не оставили шансов Лихтенштейну.
Фареры — Лихтенштейн 5:1
Голы: Олсен, 23, 65, Хендрикссон, 38, 41, Давидсен, 79
Еще один поединок между футбольными "титанами" завершился "сухой" ничьей.
Андорра — Гибралтар 0:0
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