Евро-2020: Представление команд группы E

Football.ua проводит анализ шансов на успех для участников пятого квартета.

Цикл материалов Football.ua, посвященный обзору-команд участниц грядущего чемпионата Евро-2020 продолжается представителями квартета E, в котором сыграют национальные сборные Испании, Швеции, Польши и Словакии.

Испания

Испанская сборная в который раз будет заходить на международный форум в статусе одного из претендентов на победу, являясь при этом явным фаворитом своего квартета, однако на прошлом чемпионате Европы "фурия роха" выбыла на стадии 1/8 финала от сборной Италии, что, несомненно, является неудачным результатом.

Путь на Евро

Подопечные Луиса Энрике пробивались на чемпионат Европы-2020 сквозь отборочный секстет F, где по итогам десяти матчей заняли первую строчку, при этом не потерпев ни одного поражения (8 побед и 2 ничейных результата). Ближайшим преследователем в том отборочном этапе сборной Испании стала национальная команда Швеции (будущий соперник по основному раунду), которая расположилась на второй строчке с отставанием в пять очков.

После этого "фурия роха" отправилась покорять группу в дивизионе А Лиги наций УЕФА, где в конечном итоге расположилась на первом месте. Имея в соперниках Германию Швейцарию и Украину, именно подопечные Андрея Шевченко стали единственной командой, которой удалось обыграть испанцев в том групповом этапе Лиги наций.

Затем, уже в марте 2021-го года, Испания начала свой путь на чемпионат мира-2022. Первый поединок против Греции вылился для сборной Испании в неудачный результат — ничью, однако затем коллективу Луиса Энрике удалось реабилитироваться и одолеть команды Грузии и Косово.

Достижения

Сборная Испании всегда считалась одной из лучших национальных команд не только Европы, но и мира, хоть в последнее время ее и ожидал определенный спад в результатах на международной арене. Чемпионат Европы трижды покорялся "фурии рохе", что произошло в 1964, 2008 и 2012 годах, однако, помимо этого, испанцы также становились чемпионами мира на мундиале 2010 года, проходившего в Южно-Африканской Республике.

Состав

Вратари: Давид Де Хеа, Унаи Симон, Роберт Санчес.

Защитники: Цесар Аспиликуэта, Хосе Луис Гайя, Жорди Альба, Пау Торрес, Эмерик Ляпорт, Эрик Гарсия, Диего Льоренте, Маркос Льоренте.

Полузащитники: Серхио Бускетс, Родри, Педри, Тьягу Алькантара, Коке, Фабиан Руис.

Нападающие: Дани Ольмо, Микель Оярсабаль, Альваро Мората, Жерар Морено, Ферран Торрес, Адама Траоре, Пабло Сарабия.

6 июня стало известно, что капитан сборной Испании Серхио Бускетс заразился коронавирусом. Само собой, игрок контактировал с партнерами по команде, из-за чего все футболисты тут же изолировались и продолжили подготовку к Евро в индивидуальном порядке. Позже положительный результат на COVID-19 подтвердился у защитника Диего Льоренте.

В связи с такой сложной ситуацией тренерский штаб сборной Испании во главе с Луисом Энрике принял решение подключить к команде 11 футболистов из молодежной сборной, которые накануне защищали честь страны вместо главной команды в товарищеской игре против Литвы.

Новоприбывшими футболистами стали голкипер Альваро Фернандес (Малага), защитники Оскар Мингеса (Барселона), Хуан Миранда (Бетис) и Марк Кукурелья (Хетафе), полузащитники Брайан Хиль (Севилья), Браим Диас (Милан), Ереми Пина (Вильярреал), Гонсало Вильяр (Рома) и Мартин Субименди (Сосьедад), а также нападающие Посо (Райо Вальекано) и Хави Пуадо (Эспаньол).

Ранее сборную Испании из-за этой ситуации пополнили еще шесть игроков - Родриго Морено, Пабло Форнальс, Карлос Солер, Браис Мендес, Рауль Альбиоль и Кепа Аррисабалага. Таким образом, за два дня до старта Евро сборную Испании пополнили 17 новых футболистов.

Тренер

Луис Энрике покинул свой пост главного тренера сборной Испании по личным причинам, однако вернулся на эту должность после окончания отборочного цикла. Наибольших своих успехов достиг в качестве наставника каталонской Барселоны, с которой дважды выигрывал Ла Лигу, трижды — Кубок Испании, а также главное — трофей Лиги чемпионов в 2015 году. В том же году Луис Энрике стал лучшим тренером по версии ФИФА.

История матчей против сборной Украины

Швеция

Сборная Швеции привыкла ассоциироваться со своим звездным нападающим Златаном Ибрагимовичем, однако из-за травмы колена опытный форвард и лучший бомбардир в истории "сине-желтых" не сможет принять участие на Евро-2020. Но станет ли это проблемой для шведов, у которых и без того прибыло целое поколение одаренных игроков?

Путь на Евро

На предстоящий чемпионат Европы сборная Швеции добиралась через отборочную группу F, где по итогам десяти матчей набрала 21 очко и расположилась на второй строчке, уступив лидерство своему будущему сопернику непосредственно на самом Евро-2020 — сборной Испании. Именно испанцы стали той командой, которой удалось нанести "сине-желтым" единственное поражение во время отборочного этапа.

После этого подопечные Янне Андерссона попытали удачу в элитном дивизионе Лиги наций в квартете с Францией, Португалией и Хорватией, однако задержаться там надолго им не удалось. Шведы расположились на последней, четвертой строчке, набрав вместе с хорватами всего три очка, но уступив им по дополнительным показателям.

А уже в марте этого года сборная Швеции начала отборочный цикл на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Коллектив Андерссона провел два поединка, против Грузии и Косово, в которых сумел одержать две победы.

Достижения

Наибольших своих успехов на международной арене сборной Швеции удалось достичь еще в прошлом столетии. В 1950 году "сине-желтые" завоевали бронзовые медали мундиаля, а спустя восемь лет сумели улучшить этот показатель и занять второе место на домашнем чемпионате мира. Уже в 1992 году шведская команда добралась до полуфинала чемпионата Европы, где завоевала "бронзу", а в 1994 аналогичный успех ожидал сборную Швеции и на ЧМ, который проходил в США.

Состав

Вратари: Робин Ольсен, Карл-Юхан Юнссон, Кристоффер Нордфельдт.

Защитники: Микаэль Люстиг, Виктор Линделеф, Андреас Гранквист, Пьер Бенгтссон, Людвиг Аугустинссон, Филип Хеландер, Эмиль Крафт, Понтус Янссон, Маркус Даниэльссон.

Полузащитники: Себастьян Ларссон, Альбин Экдаль, Эмиль Форсберг, Густав Свенссон, Кен Сема, Виктор Классон, Маттиас Сванберг, Кристофер Ольссон, Деян Кулусевски, Йенс Каюсте.

Нападающие: Маркус Берг, Александр Исак, Робин Квайсон, Джордан Ларссон.

Тренер

Янне Андерссон начал эпоху возрождения сборной Швеции, приняв ее в 2016 году. Сначала он впервые за 12 лет вывел команду в финальную часть чемпионата мира﻿, а затем в дебютном розыгрыше Лиги наций опередил со шведами Россию и Турцию в борьбе за первое место ﻿в группе﻿. Наибольшее его достижение в качестве тренера — первое место в чемпионате Швеции во главе Норрчёпинга.

История матчей против сборной Украины

Польша

Еще три года назад, на чемпионате мира-2018, сборная Польши расположилась на последней строчке в своей группе, однако сегодня поляки рассматриваются в качестве грозного соперника. Несомненно, главной причиной этому служит присутствие в составе нападающего Роберта Левандовски, который по итогам минувшего сезона стал обладателем Золотой бутсы и бьет всевозможные бомбардирские рекорды в Бундеслиге.

Путь на Евро

Сборная Польши пробивалась на чемпионат Европы-2020 сквозь отборочную группу G, в которой сумела занять первое место, потерпев при этом единственное поражение от национальной команды Словении и набрав 25 очков. Ближайшим преследователем поляков в том квалификационном раунде стала сборная Австрии — будущий соперник сборной Украины.

Затем польская команда сохранила прописку в элитном дивизионе Лиги наций, расположившись на третьем месте. Конкурировать с Италией и Нидерландами было весьма непросто, а вот отправить сборную Боснии и Герцеговины в дивизион Б оказалось более чем под силу.

Мартовские матчи 2021 года подопечных Паулу Соузы, которые прошли в рамках квалификационного раунда предстоящего чемпионата мира, не могут похвастаться своей стабильностью. Сначала сборная Польши сыграла в результативную ничью Венгрией, затем разгромила Андорру, а в третьем матче потерпела поражение от национальной команды Англии.

Достижения

Наибольшие успехи сборной Польши на международной арене — это "бронзы" на чемпионатах мира 1974 и 1982 годов. В рамках чемпионатов Европы "белые орлы" могут похвастаться лишь проходом в четвертьфинал турнира в 2016 году.

Состав

Вратари: Лукаш Фабиански, Войцех Щесны, Лукаш Скорупски.

Защитники: Камил Глик, Мацей Рыбус, Бартош Берешински, Ян Беднарек, Томаш Кендзера, Павел Давидович, Михал Хелик, Камил Пионтковский, Тымотеуш Пухач.

Полузащитники: Гжегож Крыховяк, Петр Зелински, Матеуш Клих, Кароль Линетти, Камиль Юзьвяк, Пшемыслав Франковский, Якуб Модер, Пшемыслав Плахета, Кацпер Козловский.

Нападающие: Роберт Левандовски, Аркадиуш Милик, Давид Ковнацки, Якуб Шверчок, Кароль Швидерски.

Тренер

Ежи Брженчек руководил Польшей в квалификационном раунде, но в январе 2021 года его заменил Паулу Соуза, который выступал за сборную Португалию в качестве полузащитника на Евро-96 и Евро-2000. Разнообразная тренерская карьера позволила Соузе, которому сейчас 50 лет, поработать в Англии, Венгрии, Израиле, Швейцарии, Италии, Китае и Франции. Чемпионство Швейцарии в качестве наставника Базеля и первое место в чемпионате Израиля во главе Маккаби Тель-Авив — главные достижения Паулу Соузы на тренерском мостике.

История матчей против сборной Украины

Словакия

Стоит признать, что Словакия является главным аутсайдером своей группы. Многие ожидают увидеть "словацких соколов" в качестве "мальчиков для битья", однако произойдет ли это непосредственно на самом чемпионате Европы?

Путь на Евро

Словакия на чемпионат Европы-2020 добиралась окольными путями, не сумев составить конкуренцию в своем отборочном секстете валлийцам и хорватам. Словацкой команде отчасти повезло, что в этот раз впервые дополнительно проводился добор команд, занявших третью позицию, а после матчей против Ирландии (1:0 после с.п.) и Северной Ирландии (2:1 после д.в.), сборной Словакии все-таки удалось пробиться на международный форум.

Между основной частью и плей-офф квалификации, "словацкие соколы" углубились в противостояния в рамках дивизиона B Лиги наций УЕФА, где мало того, что не сумели повыситься в классе, так еще и отправились в дивизион С, уступив Чехии, Шотландии и Израилю.

А вот с квалификацией на чемпионат мира-2022 у сборной Словакии дела, вроде бы, обстоят весьма неплохо. Конечно, ничейные результаты против Кипра и Мальты вряд ли можно записать в список успешных результатов, но вот победу над Россией — более чем.

Достижения

Национальная команда Словакии зачастую не проходила квалификационные раунды на международные форумы, а участие на чемпионате Европы-2020 станет для словаков лишь вторым в истории. Также "словацкие соколы" единожды принимали участие на чемпионате мира в 2010 году, где сумели дойти до 1/8 финала.

Состав

Вратари: Мартин Дубравка, Марек Родак, Душан Куцяк.

Защитники: Петер Пекарик, Любомир Шатка, Денис Вавро, Милан Шкриниар, Томаш Губочан, Давид Ганцко, Мартин Косцелник, Мартин Вальент.

Полузащитники: Марек Гамшик, Станислав Лоботка, Патрик Грошовски, Юрай Куцка, Ондрей Дуда, Владимир Вайсс, Ласло Бенеш, Лукаш Гараслин, Якуб Громада, Томаш Суслов, Ян Грегуш.

Нападающие: Михал Дюриш, Роберт Боженик, Роберт Мак, Иван Шранц.

Тренер

Штефан Таркович работал в сборной ассистентом, но второй раз за карьеру стал временно исполняющим обязанности главного тренера после октябрьской отставки Павела Гапала, который ушел после полуфинала "стыков". В декабре 2020 года Таркович был утвержден полноправным главным тренером. Ранее он также входил в тренерский штаб Яна Козака на Евро-2016.

История матчей против сборной Украины

Расписание матчей в группе

1-й тур

14 июня, 19:00, Польша — Словакия / Санкт-Петербург (Россия)

14 июня, 22:00, Испания — Швеция / Севилья (Испания)

2-й тур

18 июня, 16:00, Швеция — Словакия / Санкт-Петербург (Россия)

19 июня, 22:00, Испания — Польша / Севилья (Испания)

3-й тур

23 июня, 19:00, Словакия — Испания / Севилья (Испания)

23 июня, 19:00, Швеция — Польша / Санкт-Петербург (Россия)