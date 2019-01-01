Павелко: Будем надеяться, что матчи Украины будут с поддержкой наших болельщиков

Правительство Нидерландов не стало делать исключений и первая игра на Евро-2020 пройдет без поддержки со стороны украинцев.

Стадион в Амстердаме, twitter.com

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, что правительство Нидерландов оставило в силе запрет на свободный въезд граждан из стран, не входящих в Евросоюз, что исключает присутствие фанатов "сине-желтых" на стартовом матче Евро-2020.

"Мы изучили все варианты развития событий. Из-за коронавируса многие страны вводят свои ограничение. Правительство Нидерландов приняло решение не пускать болельщиков из стран, не входящих в зону ЕС.

Мы готовимся оперативно оказывать поддержку нашим болельщикам, если принимающие страны будут идти нам навстречу. Будем надеяться, что матчи Украины будут с поддержкой наших болельщиков", — приводит слова Павелко ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, первый матч Евро-2020 между сборными Украины и Нидерландов пройдет в Амстердаме 13 июня. Стартовый свисток прозвучит в 21:50 по киевскому времени.

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