Павелко: Будем надеяться, что матчи Украины будут с поддержкой наших болельщиков
Правительство Нидерландов не стало делать исключений и первая игра на Евро-2020 пройдет без поддержки со стороны украинцев.
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, что правительство Нидерландов оставило в силе запрет на свободный въезд граждан из стран, не входящих в Евросоюз, что исключает присутствие фанатов "сине-желтых" на стартовом матче Евро-2020.
"Мы изучили все варианты развития событий. Из-за коронавируса многие страны вводят свои ограничение. Правительство Нидерландов приняло решение не пускать болельщиков из стран, не входящих в зону ЕС.
Мы готовимся оперативно оказывать поддержку нашим болельщикам, если принимающие страны будут идти нам навстречу. Будем надеяться, что матчи Украины будут с поддержкой наших болельщиков", — приводит слова Павелко ТК Футбол 1/2/3.
Напомним, первый матч Евро-2020 между сборными Украины и Нидерландов пройдет в Амстердаме 13 июня. Стартовый свисток прозвучит в 21:50 по киевскому времени.
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