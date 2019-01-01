Ван де Беек не сыграет с Украиной и пропустит Евро-2020 из-за травмы
Хавбек "красных дьяволов" не поможет сборной Нидерландов на предстоящем турнире.
Полузащитник Манчестер Юнайтед Донни ван де Беек не сможет помочь сборной Нидерландов на предстоящем чемпионате Европы-2020 из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Характер травмы 24-летнего хавбека не разглашается, но отмечается, что наставник сборной Франк Де Бур не стал никого вызывать на замену травмированному футболисту.
Таким образом, в заявке у голландцев на предстоящий турнир будет 25 футболистов.
Напомним, сборная Нидерландов является соперников Украины на Евро-2020. Очный матч пройдет 13 июня в Амстердаме.
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