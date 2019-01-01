Ван де Беек не сыграет с Украиной и пропустит Евро-2020 из-за травмы

Хавбек "красных дьяволов" не поможет сборной Нидерландов на предстоящем турнире.

Донни ван де Беек, Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Донни ван де Беек не сможет помочь сборной Нидерландов на предстоящем чемпионате Европы-2020 из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Характер травмы 24-летнего хавбека не разглашается, но отмечается, что наставник сборной Франк Де Бур не стал никого вызывать на замену травмированному футболисту.

Таким образом, в заявке у голландцев на предстоящий турнир будет 25 футболистов.

Напомним, сборная Нидерландов является соперников Украины на Евро-2020. Очный матч пройдет 13 июня в Амстердаме.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.