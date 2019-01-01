Лукаку — о сборной Бельгии: Сейчас мы сильнее, чем три года назад, команда стала лучше
Форвард "нерадзурри" доволен текущим уровняем игры команды Роберто Мартинеса.
Ромелу Лукаку, getty images
Нападающий Интера и сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился мыслями о форме своей национальной команды в преддверии Евро-2020.
"Мы готовы к Евро. Надеемся, что на следующей неделе такие игроки, как Эден Азар, будут готовы на сто процентов.
Сейчас мы сильнее, чем три года назад. Мы более агрессивны, мы реализуем свои моменты, у нас получается лучше защищаться, команда стала лучше", — цитирует форварда DH Les Sports+.
Ранее Ромелу Лукаку сообщил, что останется в Интере.
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