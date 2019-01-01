Лукаку — о сборной Бельгии: Сейчас мы сильнее, чем три года назад, команда стала лучше

Форвард "нерадзурри" доволен текущим уровняем игры команды Роберто Мартинеса.

Ромелу Лукаку, getty images

Нападающий Интера и сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился мыслями о форме своей национальной команды в преддверии Евро-2020.

"Мы готовы к Евро. Надеемся, что на следующей неделе такие игроки, как Эден Азар, будут готовы на сто процентов.

Сейчас мы сильнее, чем три года назад. Мы более агрессивны, мы реализуем свои моменты, у нас получается лучше защищаться, команда стала лучше", — цитирует форварда DH Les Sports+.

Ранее Ромелу Лукаку сообщил, что останется в Интере.