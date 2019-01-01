Забарный: С уверенностью будем выходить на поединки Евро
Футболист оценил игру против Кипра.
Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился впечатлением о матче против сборной Кипра на тренировочных сборах.
"Приятно, что выиграли с таким счетом и уверенно вели игру. Только положительные эмоции. С уверенностью будем выходить на поединки Евро.
Очень важно, что команда снова не пропустила и сыграла на ноль. Это придает уверенности и игрокам обороны, и вратарю. После игры тренер сказал, что мы молодцы, провели хороший матч.
Далее вылетаем в Румынию, где начнем подготовку уже ближе к поединкам. Будем разбирать нидерландцев и готовиться к встрече с ними", — рассказал Забарный.
Напомним, свой первый матч сборная Украины сыграет против Нидерландов 13 июня. Евро-2020 стартует 11 июня и завершится 11 июля.
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