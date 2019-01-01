Сборная Украины прилетела в Бухарест
Команда начинает готовиться к первому матчу на Евро-2020.
Сборная Украины приземлилась в столице Румынии Бухаресте, где начнет подготовку на Евро-2020.
Самолет с национальной командой прибыл в аэропорт Баняса, который обслуживает коммерческие рейсы и выбран УЕФА для чартеров участников Евро-2020.
Футболисты в сопровождении полицейских выехали в гостиницу Каро, которая станет резиденцией нашей сборной на турнире. На сегодня в программе команды только ужин и отдых.
Уже 9 июня на 11.30 запланирована пресс-конференция главного тренера и одного из игроков сборной Украины в конференц-зале Украинского медиацентра.
Напомним, свой первый матч сборная Украины сыграет против Нидерландов 13 июня. Евро-2020 стартует 11 июня и завершится 11 июля.
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