Два игрока сборной Швеции сдали положительные тесты на СOVID-19
До матча против Испании всего шесть дней.
В лагере сборной Швеции случился неприятный инцидент — два футболиста инфицировались коронавирусом.
Положительные тесты на СOVID-19 оказались у полузащитника Деяна Кулусевски, который не полетел с командой в Гетеборг, и у хавбека Маттиаса Сванберга.
Причем тест на коронавирус Сванберга пришел только во время тренировки. Он уже изолировался, а остальные игроки сдадут дополнительные тесты.
Отметим, что первый матч сборная Швеции сыграет против Испании 14 июля. Их оппонент также находится на карантине, так как накануне заразился коронавирусом Серхио Бускетс.
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