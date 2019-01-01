Два игрока сборной Швеции сдали положительные тесты на СOVID-19

До матча против Испании всего шесть дней.

Деян Кулусевски, Getty Images

В лагере сборной Швеции случился неприятный инцидент — два футболиста инфицировались коронавирусом.

Положительные тесты на СOVID-19 оказались у полузащитника Деяна Кулусевски, который не полетел с командой в Гетеборг, и у хавбека Маттиаса Сванберга.

Причем тест на коронавирус Сванберга пришел только во время тренировки. Он уже изолировался, а остальные игроки сдадут дополнительные тесты.

Отметим, что первый матч сборная Швеции сыграет против Испании 14 июля. Их оппонент также находится на карантине, так как накануне заразился коронавирусом Серхио Бускетс.

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