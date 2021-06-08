Бензема получил травму и может пропустить Евро-2020
Нападающий покинул поле из-за повреждения.
Сборная Франции в рамках товарищеского поединка играет против сборной Болгарии.
В конце первой половины игры Карим Бензема получил повреждение в одном из эпизодов и был заменен на Оливье Жиру.
Уже после замены по выражению лица Бензема стало понятно, что травма может быть серьезной, а потому футболист рискует пропустить европейский форум.
Benzema asks to be subbed off due to an injury 😔 pic.twitter.com/CC4oLuNfoe— ESPN FC (@ESPNFC) June 8, 2021
Напомним, что ранее Бензема не смог забить с пенальти в первом матче за Францию за 5 лет и 7 месяцев.
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