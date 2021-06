Бензема получил травму и может пропустить Евро-2020

Нападающий покинул поле из-за повреждения.

Сборная Франции в рамках товарищеского поединка играет против сборной Болгарии.

В конце первой половины игры Карим Бензема получил повреждение в одном из эпизодов и был заменен на Оливье Жиру.

Уже после замены по выражению лица Бензема стало понятно, что травма может быть серьезной, а потому футболист рискует пропустить европейский форум.

Benzema asks to be subbed off due to an injury 😔 pic.twitter.com/CC4oLuNfoe