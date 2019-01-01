Испания — Литва 4:0 Видео голов и обзор матча
Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Испания - Литва, фото сборная Испании
Сборная Испании в рамках товарищеского поединка молодежным составом играла против Литвы и добилась крайне убедительной победы.
Хозяева поля отправили в ворота сборной Литвы четыре безответных мяча — по два в каждом из таймов.
Обзор матча:
Испания — Литва 4:0
Голы: Гильямон, 3, Браим Диас, 24, Миранда, 53, Пуадо, 72
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